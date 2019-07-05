Кражи с банковских карт с помощью социальной инженерии получают все большее распространение, что связано с доверчивостью клиентов банков, сказал в ходе дискуссии на МФК вице-президент, директор по безопасности Почта Банка Станислав Павлунин.

«Люди по-прежнему доверчивы. У нас есть пожилой клиент, мы ему шесть раз спасли 100 тысяч рублей на депозите. Ему звонят мошенники, он каждый раз разглашает все коды, ему тут же звонит фрод-мониторинг, он путается, ему все блокируется, он идет в отделение. Этот клиент на моем личном контроле. Как только он делает какую-то операцию, мне падает уведомление», — рассказал он.

Павлунин сообщил, что система антифрода банка за несколько месяцев работы позволила уберечь от кражи более 120 млн рублей.

По его словам, проблема краж с банковских карт связана с проблемой утечек персональных данных.

«Все, что утекает, утекает не куда-то в космос, это накапливается на закрытых специализированных форумах и используется для атак на клиентов, для социальной инженерии. Про нас можно узнать все, что угодно. Если мы говорим про даркнет, то там можно купить большой объем информации на любого человека», — отметил он.