Банк России установит льготный тариф на уровне 0% для магазинов за прием платежей с помощью QR-кодов в первые месяцы работы системы, альтернативной банковским картам. Тарифы, которые будут устанавливаться в зависимости от категории бизнеса торгово-сервисных предприятий, заработают с 1 января 2020 года. Банки уже получили рассылку от регулятора с соответствующей информацией, рассказали РБК три источника на платежном рынке.

QR-платежи должны заработать в российских магазинах летом текущего года в рамках второго этапа развития Системы быстрых платежей, которую Банк России запустил в конце января 2019 года для денежных переводов между физическими лицами по номеру телефона. В первый год работы этого сервиса ЦБ также установил нулевые комиссии для банков. С 2020 года банки будут платить ЦБ от 0,5 до 3 рублей за перевод.

Тариф для торговых предприятий за прием QR-платежей обсуждался на уровне 0,4%, но теперь ЦБ обсуждает с банками новый диапазон комиссии — от 0,4% и выше, говорит один из источников. Предельная отметка может быть зафиксирована на уровне от 0,5 до 1%, пояснили два других собеседника. «Все будет зависеть от того, как ЦБ договорится со Сбербанком», — говорит один из них.

Скоробогатова: QR-коды полностью не заменят карты Доля безналичных платежей в России сейчас составляет 60% и может вырасти еще на 20% за счет новых видов платежей.

Ранее РБК ознакомился с бизнес-моделью формирования тарифа за прием QR-платежей. Банк России в качестве оператора Системы быстрых платежей будет взимать плату с торговых точек. 50% он оставляет внутри системы за расчеты и услуги оператора платежно-клирингового центра, по 25% из той же суммы будет перечислять банку клиента и банку магазина.

Тестирование оплаты с помощью QR-кодов должно начаться в июле, полноценно эта технология заработают осенью, говорила ранее первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Источники РБК сообщали, что QR-платежи будут запущены для фокус-групп 30 августа. Первую QR-оплату провел банк «Русский Стандарт» в начале июня на Петербургском международном экономическом форуме.

В банке «Русский Стандарт» сервис c2b-переводов (от физического лица юридическому) по QR-коду через СБП будет бесплатным до 1 января 2020 года, сказала РБК директор департамента эквайринга банка Инна Емельянова. «Ценовой ориентир на более поздний срок будет сформирован в соответствии с предложениями Банка России по комиссии, например в 0,4–0,5%, которая сейчас обсуждается», — добавила она.