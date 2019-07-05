Параметры передачи «дочки» «ВЭБ.РФ» — Связь-Банка на баланс Промсвязьбанка согласованы с Банком России и «ВЭБ.РФ», она может состояться в ближайшее время. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Да, мы в принципе договорились с Центральным банком об условиях передачи, и с ВЭБом мы договорились о том, чтобы такая передача состоялась в ближайшее время. Мы намерены обсудить еще этот вопрос, в принципе, он будет решен», — сказал Силуанов, отвечая на вопрос, определены ли параметры передачи Связь-Банка Промсвязьбанку.

В конце 2018 года государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» предложила передать Связь-Банк на баланс Промсвязьбанка. Госкорпорация обсуждает с Минфином и Банком России вопрос переоформления долга перед ЦБ на 212 млрд рублей, которые регулятор выделял ВЭБу с 2008 года в виде депозитов на санацию Связь-Банка и банка «Глобэкс» (в ноябре 2018-го Связь-Банк присоединил «Глобэкс»).

Промсвязьбанк санировался с декабря 2017 года через Фонд консолидации банковского сектора, созданный ЦБ РФ. Позднее банк перешел в собственность Росимущества и был определен в качестве опорного для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Промсвязьбанку переходят кредиты находящихся под санкциями предприятий из сферы оборонно-промышленного комплекса.

Глава ПСБ Петр Фрадков отмечал, что «ВЭБ.РФ» и Минфин в настоящее время досогласовывают детали передачи Связь-Банка на баланс Промсвязьбанка. Также Фрадков добавил, что Промсвязьбанк уже участвует в управлении Связь-Банком через совет директоров.