Рейтинговое агентство S&P Global Ratings отозвало у Запсибкомбанка долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента, находившиеся на уровне «BB+/В». Как отмечается в сообщении S&P, рейтинги отозваны по просьбе эмитента.

На момент отзыва прогноз по рейтингам Запсибкомбанка был «позитивным».



Напомним, ВТБ в январе этого года закрыл сделку по приобретению 71,8% акций Запсибкомбанка и намерен сделать обязательное предложение миноритарным акционерам о выкупе оставшейся доли акций. Завершение интеграции планируется в 2020 году, когда Запсибкомбанк перейдет под бренд ВТБ.

Стороны намерены сохранить ключевые продукты и сервисы, которыми пользуются частные и корпоративные клиенты Запсибкомбанка. Как сообщалось, команда банка, обладающая большим опытом работы в Тюменской области и других регионах присутствия, будет сохранена и усилена менеджерами банка ВТБ.