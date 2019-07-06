Сбербанк рассматривает возможность запуска совместных отделений с «Макдоналдсом» в нескольких регионах, в частности в Центральной России, в том числе в Москве, рассказал «Ведомостям» первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Основной вопрос, по его словам, в каком формате создавать эти отделения, потому что и Сбербанку, и предприятиям «Макдоналдс» нужно много пространства. «Я искренне надеюсь, что до конца года мы сможем открыть совместные отделения», — сказал Ведяхин.

Поток клиентов в сеть отделений Сбербанка падает, говорит Ведяхин: по прогнозам, в течение трех — пяти лет он может упасть на 30%, это общая тенденция для всех банков в мире. Банкам нужно чем-то привлекать клиентов, кроме банковских сервисов, объясняет он.