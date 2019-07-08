Агентство по страхованию вкладов может через полтора года отказаться от услуг юридических компаний, которые нанимают для ликвидации банков, рассказал гендиректор АСВ Юрий Исаев на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге, так АСВ рассчитывает снизить издержки на ликвидацию, сообщают «Ведомости» .

В 2006 году требования кредиторов удовлетворялись на 5%, сейчас — на 45%, но качество активов банков, которые в последнее время поступают на ликвидацию, снизилось, поэтому будет снижаться и процент удовлетворения требований кредиторов. АСВ надеется изменить тренд, снизив издержки, в том числе на юридическое сопровождение — по данным Исаева, в среднем издержки на ликвидацию составляют 2% балансовой стоимости активов, рыночная стоимость активов ликвидируемых банков составляет примерно 12% от балансовой.

АСВ подало 470 тыс. исков на сумму более 7 трлн рублей, но не все выигранные процессы пополняют конкурсную массу: в 70% это иски без перспектив получить деньги, указал Исаев; агентство планирует отказаться от исков по таким делам и перейти на собственное юридическое сопровождение.

По оценкам Исаева, АСВ придется иметь в штате 1 500 юристов, но, даже несмотря на это, переход на внутреннее юридическое сопровождение снизит издержки и может обеспечить от 10% до 15% дополнительных поступлений в конкурсную массу.