Ежегодно Сбербанк тратит 2,5 млрд рублей на хранение 12 млрд листов документов, общая площадь хранилищ составляет 70 тыс. кв. м, указано в презентации, показанной вице-президентом банка Анной Поповой на парламентских слушаниях в Госдуме.

«Сбербанк хранит 12 миллиардов листов документов (стоимость хранения — 2,5 миллиарда рублей в год). Общая площадь архивохранилища — 70 тысяч квадратных метров», — продемонстрировала Попова слайд презентации.

«Раз уж зашла речь о хранении, 70 тысяч квадратных метров архивного хранилища, 12 миллиардов документов — это только цифры по Сбербанку, давайте умножим их на всю страну. Какой объем неэффективных затрат мы получим и как от этого избавляться? Естественно, одномоментного перехода от бумаги на электронное полностью взаимодействие не произойдет. Мы еще очень долгое время будем выводить бумагу», — прокомментировала Попова представленную презентацию.

Она подчеркнула, что, несмотря на то что общество привыкло к документообороту в бумаге, администрирование бумажными документами связано с рисками в части сохранности и восстанавливаемости бумаги. Попова добавила, что электронными документами проще владеть — их проще хранить, проще восстанавливать и др. С другой стороны, следует учитывать «риски новой экономики» в части обучения населения работе с новыми сервисами, а также киберпреступности и др.