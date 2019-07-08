Снижение ставок по базовой линейке вкладов в рублях составляет от 0,45 до 0,55 п. п.

Сбербанк 8 июля сообщает о снижении ставок по вкладам для физических лиц в рублях и долларах. Изменение составило 0,45—0,55 процентного пункта в рублях и 0,05—0,75 п. п. в долларах. Информация об изменениях опубликована на сайте госбанка. В Сбербанке изменения связали со снижением ключевой ставки ЦБ и рядом других причин.

«С 8 июля Сбербанк снизил процентные ставки по вкладам в рублях и долларах США. Основные причины снижения: снижение ключевой ставки ЦБ с 17 июня (рубли), повышение норматива обязательных резервов с 7% до 8% с 1 июля (для валюты), а также общий тренд на снижение ставок на рынке. Ставки по базовой линейке для массовых клиентов снижены на разные величины: от 0,45 до 0,55 п. п. в рублях и от 0,05 до 0,75 п. п. в долларах США в зависимости от срока, суммовой градации и наличия опций пополнения и снятия средств», — поясняется в комментарии банка, поступившем в редакцию Банки.ру.



Так, «Сохраняй» (от 1 тыс. рублей, 100 долларов на срок от одного месяца до трех лет) открывается в рублях под 3,55—5,05%, в долларах — под 0,01—1,35% годовых. «Пополняй» (от 1 тыс. рублей, 100 долларов на срок от трех месяцев до трех лет) можно разместить в рублях под 4,1—4,7%, в долларах — под 0,01—0,95% годовых. Возможно внесение дополнительных взносов.

«Управляй» (от 30 тыс. рублей, 1 тыс. долларов на срок от трех месяцев до трех лет) привлекается в рублях под 3,45—4,4%, в долларах — под 0,01—0,8% годовых. Допускаются пополнение и частичное расходование до минимальной суммы вклада.

Процентные ставки действительны при открытии вклада в отделении банка или онлайн.

Благотворительный вклад «Подари жизнь» (от 10 тыс. рублей на один год) можно оформить под 5,1% годовых (вместо 5,65%). Проценты ежеквартально выплачиваются на счет банковской карты либо капитализируются. 0,3% годовых от суммы вклада за каждый истекший трехмесячный период перечисляется в фонд «Подари жизнь».

Доходность «Социального» (на три года) составляет 4,45% годовых (ранее — 4,75%). Минимальная сумма не ограничена. Возможны пополнение и частичное снятие. Проценты ежеквартально капитализируются и доступны для снятия вкладчиком. Это специальный вклад, на который зачисляются социальные выплаты детям-сиротам и ветеранам войны.

Банк России в июне впервые более чем за год снизил ключевую ставку на 0,25 п. п. — до 7,5% годовых.

Напомним, в конце мая зампред кредитной организации Александр Морозов говорил, что Сбербанк пока не планирует снижать ставки по депозитам и кредитным продуктам.

В марте Сбербанк досрочно прекратил действие сезонного промовклада «Лови выгоду» с рекордной для него ставкой до 7,65% годовых.

Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях снизилась, составив за третью декаду июня 7,27% против 7,36% за вторую декаду месяца.

Текущий уровень максимальной ставки — самый низкий с начала ноября 2018 года. Тогда за первую декаду месяца показатель составил 7,18%.