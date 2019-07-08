Сбербанк выделит более 23 млрд рублей на финансирование крупнейших проектов Уральской горно-металлургической компании (УГМК). Соответствующие соглашения подписаны на выставке «Иннопром», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«В рамках подписанных соглашений 20 миллиардов рублей пойдут на развитие ресурсно-сырьевой базы УГМК и обеспечение текущей деятельности холдинга. Также подписанные соглашения предусматривают возможность финансирования строительства трех жилых комплексов в Екатеринбурге в размере 3 миллиардов рублей», — отмечается в пресс-релизе.