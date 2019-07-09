Альфа-Банк намерен продать рыночную часть коллекторского агентства «Сентинел Кредит Менеджмент», сообщает «Коммерсант» . Кредитная организация после интеграции большей части «Сентинел» в свою структуру не исключает продажи оставшейся части.

«Альфа-Банк по-прежнему является 100-процентным владельцем агентства, но не исключает в будущем возможность его продажи на рыночных условиях», — подтвердили в банке. При этом, как пояснили изданию в кредитной организации, «с 1 июля в периметре банка начал функционировать департамент взыскания просроченной задолженности, осуществляющий полный цикл взыскания». При этом в банк перешли около 750 сотрудников агентства, в основном «выездные взыскатели». Там также добавили, что после передачи процессов, связанных с работой по портфелю банка, «Сентинел» продолжает работать как профессиональное коллекторское агентство.

По словам топ-менеджера одного из ведущих коллекторских агентств, в процессе оценки стоимости такой организации основное внимание уделяется выкупленным портфелям. «Оценка рентабельности коллекторского агентства во многом будет зависеть от модели денежных потоков по портфелям компании, — подтверждает младший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Филипп Мурадян. — Важным показателем является коэффициент Cash on Cash, который представляет собой отношение прогнозных сборов по портфелям к сумме инвестиций». По его словам, у лидеров рынка окупаемость приобретенных портфелей «происходит уже в первый год». По оценке директора департамента оценки и стоимостного консультирования НАО «Евроэксперт» Анны Шлапаковой, аналогичное агентство может стоить 300—500 млн рублей, но если продается только часть агентства, то ее цена «может быть непропорционально низкой».

Альфа-Банк интегрирует свое коллекторское агентство В банк переходят порядка 650 сотрудников агентства.

По словам собеседников издания, около 95% прибыли агентства обеспечивал портфель Альфа-Банка. «Компания получала вознаграждение в размере 22% от возвращенной суммы, при этом по рынку средняя комиссия составляет около 15%, — поясняет один из собеседников. — Объем купленных портфелей у СКМ был незначительный». При этом на продажу коллектора банк мог подтолкнуть ряд причин. «Изначально банк надеялся, что агентство сможет стать рыночным игроком и будет приносить от этой деятельности прибыль, однако оно не смогло полноценно работать на портфелях со стороны и показывало низкую эффективность», — говорит другой собеседник.