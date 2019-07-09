Сбербанк советует россиянам при посещении Великобритании, Индии, Индонезии, Канады и США быть осторожнее при использовании банкоматов, поскольку в этих странах высок риск стать жертвой скимминга, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

«Во всех своих путешествиях, независимо от страны пребывания, мы рекомендуем нашим клиентам соблюдать простые правила кибербезопасности: держать карту в надежном месте; не хранить ПИН-код вместе с картой; прикрывать клавиатуру рукой при вводе ПИН-кода; убедиться в отсутствии рядом с банкоматом подозрительных лиц, не пользоваться банкоматами, вызывающими сомнения», — рекомендуют в банке.

«Последний совет особенно актуален для туристов, отправляющихся в Индонезию, Индию, Великобританию, США или Канаду: в этих странах риск стать жертвой скимминга, то есть снятия ПИН-кода с клавиатуры банкомата и данных с магнитной полосы карты с последующим изготовлением ее полной копии, наиболее высок», — подчеркнули в Сбербанке.

В банке также указали, что в период летних отпусков количество хищений с банковских карт снижается, однако увеличивается число случаев утраты банковских карт. А чем популярнее место отдыха, тем больше случаев утери карт там фиксируется, предупредили в кредитной организации.

При этом Сбербанк все же советует своим клиентам брать в путешествия банковские карты. «Банковская карта — надежный партнер в зарубежных поездках. При оплате или снятии наличных конверсия произойдет автоматически. В случае утери карты клиент не останется без денег: карту можно оперативно заблокировать и воспользоваться услугой экстренной выдачи наличных», — отметили в банке.