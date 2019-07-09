Кредитор банка «Югра» Нина Блошко подала иск о привлечении к субсидиарной ответственности солидарно собственника кредитной организации Алексея Хотина, бывшего президента банка Алексея Нефедова и экс-председателя правления Дмитрия Шиляева, говорится в определении суда. Заявление оставлено без движения до 1 августа в связи с его ненадлежащим оформлением.

Так, к заявлению не приложены доказательства, подтверждающие направление его копии вместе с приложенными документами в адрес ответчиков. Также истец не приложил доказательства, подтверждающие его полномочия по подписанию заявления в рамках дела о банкротстве «Югры».

Размер взыскиваемой с ответчиков суммы в заявлении не указан.

Регулятор 28 июля 2017 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Югра».

Арбитражный суд Москвы 2 октября 2018 года по заявлению ЦБ признал банк «Югра» банкротом.

