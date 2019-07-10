Клиенты банков жалуются на то, что кредитные организации все чаще включают в пакет документов по открытию счета, вклада или дебетовой карты согласие на направление запросов в бюро кредитных историй (БКИ), нередко — без ведома клиента, обратила внимание газета «Коммерсант» .

Так, судя по жалобе пользователя в «Народном рейтинге» Банки.ру от 29 июня, в банке «ФК Открытие» оформляющим вклад выдается анкета с уже заполненными галочками на согласие передачи данных в БКИ. Если же клиент требует галочку снять, в открытии счета или вклада банк отказывает, следует из отзыва.

«В заявлении на открытие депозита сотрудником банка установлена галочка напротив пункта «соглашаюсь на запросы банка в любые бюро кредитных историй». На мою просьбу не выполнять запросы в БКИ сотрудник ответил отказом и настаивал на том, что это обязательное условие и что оно необходимо для того, чтобы предлагать мне кредитные продукты», — написал пользователь с ником RakitinAY. При этом он добавил, что сотрудник банка отказал ему в открытии депозита.

«С вами связался руководитель офиса и пригласил для оформления депозита на условии убрать галочку с пункта БКИ. Вас ожидают в офисе сегодня», — ответила пользователю старший вице-президент, руководитель блока клиентского сервиса банка «ФК Открытие» Наталья Смирнова.

Схожая ситуация в Почта Банке, где согласие на запрос данных в БКИ уже включено в заявку на оформление дебетовой карты. В Альфа-Банке при оформлении, к примеру, дебетовой карты клиент ставит подпись лишь на расписке в получении пластика, согласие же на запрос его данных в БКИ он дает банку еще в момент оставления заявки на дебетовую карту. Похожие жалобы есть и на Райффайзенбанк.

В «ФК Открытие» изданию сообщили, что согласие берется для того, чтобы иметь возможность впоследствии предложить клиентам кастомизированные кредитные продукты в соответствии с их финансовой историей и риск-профилем, указав, что подписывать его не вынуждают и от него можно отказаться «в индивидуальном порядке». В Альфа-Банке пояснили, что согласие предусмотрено размещенным на сайте договором о комплексном банковском обслуживании, с которым до получения дебетовой карты или оформления вклада клиент может ознакомиться. В банке утверждают, что и без согласия на запрос в БКИ откроют вклад или выдадут дебетовую карту, согласие можно отозвать, обратившись в отделение. В Почта Банке также отметили, что согласие предусмотрено в заявлении, действует шесть месяцев и клиент имеет право его отозвать.

При этом множественные запросы в БКИ влияют на скоринговый балл, характеризующий качество заемщика. Подтверждают это и в БКИ.

Вошли в историю Клиенты банков борются с несанкционированными запросами своих кредитных историй. В ход идут жалобы и судебные иски. Как защитить кредитную историю от любопытных?

Как сообщили «Коммерсанту» в ОКБ, если к кредитной истории человека обращались более 12 банков в год без предложения кредитных продуктов, то скоринговый балл снижается. Если же запросов было много за короткий промежуток времени (например, пять — шесть в течение недели), то это может быть сигналом недобросовестности клиента. В Альфа-Банке заверили, что предоставление клиентом согласия банку не влияет на его скоринговый балл.

Эксперты сходятся во мнении, что согласие на запрос кредитной истории со стороны клиента должно быть осознанным и добровольным. По словам зампреда правления банка «Ренессанс Кредит» Сергея Королева, договор открытия счета и вклада является публичным, отказать в предоставлении услуги банк не вправе. «Но согласие на запрос сведений в БКИ — процесс добровольный, и банк не может принуждать клиента, равно как и согласие клиент вправе отозвать в любой момент, — указал эксперт. — Также клиент вправе запросить банк, давал ли он такое согласие банку и когда».