Списание части кредитов российских предприятий оборонно-промышленного комплекса возможно при передаче этих кредитов на баланс Промсвязьбанка, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, комментируя предложение вице-премьера Юрия Борисова сократить кредитный портфель ОПК на 600—700 млрд рублей.

«Кредиты [предприятиям ОПК] предоставлялись коммерческим банком без участия государства. Стоит на повестке дня вопрос возможности изменения задолженности при передаче части кредитов от коммерческих банков Промсвязьбанку. По этому вопросу мы работаем», — сказал Силуанов.

По словам замглавы Минфина Алексея Моисеева, списание кредитов будет происходить по схеме, описанной в законе о гособоронзаказе, где указано, что по перечню, определенному правительством, происходит списание кредитов в пределах созданных резервов. Он разъяснил, что в процессе передачи кредитов в другой банк происходит списание — «банк создает резервы, и они составляют объем списания».



При этом Моисеев подчеркнул, что цифра 600—700 млрд рублей, которую предложил Борисов, «несколько завышена».