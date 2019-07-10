Сбербанк объявляет об изменении функционала старшего вице-президента Татьяны Завьяловой. На нее возлагаются руководство гуманитарными проектами и участие в управлении медиапроектами группы «Сбербанк», указано в релизе финучреждения.

По словам первого заместителя председателя правления Сбербанка Льва Хасиса, кредитная организация рассматривает развитие гуманитарных и медиапроектов в качестве одного из приоритетных направлений построения экосистемы.



«Татьяна Завьялова зарекомендовала себя как креативный и эффективный профессионал. Мы приняли решение возложить на нее важные функции, связанные с позиционированием Сбербанка, реализацией проектов в области культуры, искусства и просветительства, благотворительности, спонсорства, медийных проектов, а также взаимодействие по данным темам с органами власти и общественными организациями», — сообщил Хасис.

