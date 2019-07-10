В Арбитражный суд Московской области направлено заявление о привлечении бывших контролирующих лиц ЕвроситиБанка к субсидиарной ответственности по его обязательствам в общем размере порядка 10,5 млрд рублей. Об этом в среду, 10 июля, сообщает Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в банке.

Ответчиками по иску, поданному 8 июля, указаны Оксана Уланова и Дмитрий Бялый. Напомним, что Уланова была председателем правления банка, Бялый входил в правление.

Причины подачи иска в релизе АСВ не приводятся, но ранее агентство сообщало об обнаруженной в банке недостаче более чем на 9 млрд рублей, а Центробанк — о противоправных действиях бывших руководителей и собственников кредитной организации, целью которых, по мнению регулятора, было сокрытие фактов хищения активов.

Лицензия у ЕвроситиБанка была отозвана 7 июля 2016-го, а в сентябре того же года он был признан банкротом.



«Определением Арбитражного суда Московской области от 22 мая 2019 года срок конкурсного производства в отношении банка продлен на шесть месяцев. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 21 ноября 2019 года», — указано в сообщении АСВ.