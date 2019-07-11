Представители банков настаивают на том, чтобы комиссия составляла 1%, а из нее банк в дальнейшем заплатит комиссию системе

Ряд крупных банков добиваются увеличения минимальной комиссии в Системе быстрых платежей (СБП) при расчетах с юридическими лицами с предложенных ЦБ 0,4% до 1%, сообщает «Коммерсант» .

О том, что в рабочей группе по СБП идут острые споры о размере тарифов по платежам в пользу юрлиц, рассказали изданию ее участники. ЦБ выступил с предложением ограничить размер комиссий 0,4% от суммы трансакции для конечного получателя платежа, но с таким подходом не согласны в Сбербанке, ВТБ, Альфа-Банке и Райффайзенбанке, говорят собеседники «Коммерсанта». По словам одного из участников рабочей группы, «представители банков настаивают на том, чтобы комиссия составляла 1%, а из нее банк в дальнейшем заплатит комиссию системе».

В Сбербанке и Райффайзенбанке воздержались от комментариев.

В Альфа-Банке заявили, что формируют позицию «по данному вопросу с точки зрения защиты интересов своих розничных клиентов». «Банк не считает, что стимулировать развитие нового платежного сценария необходимо исключительно ценовыми методами, — указали там. — Мы активно поддерживаем концепцию универсального QR-кода, чтобы потребитель имел право самостоятельно решить, с использованием какого платежного инструмента совершать тот или иной платеж».

В пресс-службе ВТБ сообщили, что банк направил в ассоциацию «Финтех» (при которой и создана рабочая группа по СБП) предложение ввести дифференцированный тариф в зависимости от категории точки продажи. «Его максимальная ставка была предложена нами менее 1%, что существенно ниже текущих комиссий эквайринга, — отмечают в банке. — Низкий тариф будет снижать комиссионный доход банков, который сейчас направляется на программы лояльности для клиентов. При их отсутствии в сервисе c2b клиенты будут делать свой выбор в пользу других платежных инструментов». Кроме того, низкие тарифы будут заставлять банки вводить дополнительные комиссии за использование сервиса, указывают в ВТБ.

СМИ: комиссия за быстрые платежи для юрлиц не превысит 0,4% Окончательно решение по тарифам СБП для юрлиц должно быть утверждено советом директоров ЦБ.

По мнению экспертов, с учетом комиссии в размере 1%, а также дополнительных комиссий стоимость платежей через СБП становится для компаний сопоставимой с проведением безналичной оплаты по картам, но ретейлеры ждали запуска платежей c2b, который запланирован на сентябрь, чтобы снизить расходы на эквайринг. Платежи по QR-кодам в рамках СБП — это альтернативное средство платежа, которое не лишает банки их эквайринговых доходов, а дает потребителям возможность расплачиваться так, как им удобно.

По словам собеседников издания, ряд банков готовы пожертвовать комиссионным доходом для увеличения клиентской базы из числа ретейлеров и дальнейших кросс-продаж им своих продуктов. В числе таких игроков называют Газпромбанк, «Русский Стандарт», РНКО «Платежный Центр». Как прокомментировала директор департамента эквайринга «Русского Стандарта» Инна Емельянова, на рынке традиционного карточного эквайринга комиссия для мерчантов составляет около 1,85% (с учетом специальных программ от платежных систем). При этом в банке не собираются до конца 2019 года брать плату за проведение c2b-переводов через СБП, а в 2020 году планируют поддержать предложения ЦБ по комиссии в размере 0,4—0,5%. Собирается установить нулевой тариф для ретейлеров за прием платежей через СБП «Платежный Центр». «Мы готовы компенсировать ретейлерам эти комиссии, потому что заинтересованы в развитии сотрудничества и понимаем, что сможем компенсировать эти расходы и заработать за счет предоставления этим клиентам других сервисов», — поясняет член совета директоров РНКО Александр Погудин.