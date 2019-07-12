Банк России с 12 июля аннулировал лицензию на осуществление банковских операций Национального Банка Взаимного Кредита (НБВК, регистрационный номер 3214, г. Москва). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.



«Основанием для аннулирования лицензии у АКБ «НБВК» (АО) послужило соответствующее ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации (согласно статье 61 Гражданского кодекса Российской Федерации)», — отмечается в сообщении.



Как поясняется в приказе, регулятор также руководствовался статьей 23 федерального закона «О банках и банковской деятельности».



Согласно представленным в Банк России отчетным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.



В НБВК будет назначена ликвидационная комиссия.

АКБ «НБВК» (АО) не является участником системы страхования вкладов.