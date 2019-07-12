Банк России с 12 июля отозвал лицензии на осуществление банковских операций у небанковских кредитных организаций (НКО) «21 ВЕК» (регистрационный номер 3309-К, г. Санкт-Петербург) и «Частный расчетно-кассовый центр» АО (НКО «Частный РКЦ», регистрационный номер 3420-К, г. Москва), а также аннулировал лицензию на осуществление банковских операций Национального Банка Взаимного Кредита (НБВК, регистрационный номер 3214, г. Москва). Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

Как поясняет регулятор, деятельность НКО «21 ВЕК» на протяжении длительного времени характеризовалась существенным спадом деловой активности. Руководством и собственниками НКО «21 ВЕК» не были приняты действенные меры по увеличению размера ее собственных средств (капитала) до минимальной величины, установленной статьей 11.2 федерального закона «О банках и банковской деятельности» с 1 июля 2019 года в размере 90 млн рублей.



НКО «Частный РКЦ» не нарастила собственные средства (капитал) до минимальной величины, установленной ФЗ «О банках и банковской деятельности». Кроме того, организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к ней меры. Руководством и собственниками НКО «Частный РКЦ» не были приняты действенные меры по увеличению размера ее капитала до установленной законом с 1 июля 2019-го минимальной величины в размере 90 млн рублей, отметили в ЦБ.

Основанием для аннулирования лицензии у Национального Банка Взаимного Кредита послужило соответствующее ходатайство кредитной организации, направленное в Центробанк в связи с решением общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации (согласно статье 61 Гражданского кодекса Российской Федерации). Согласно представленным в Банк России отчетным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.



НКО «21 ВЕК», «Частный РКЦ» и АКБ «НБВК» (АО) не являются участниками системы страхования вкладов.