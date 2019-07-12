Норматив достаточности базового капитала банка «Восточный» в течение нескольких дней подряд находился ниже порогового значения, определенного пунктом 2.3.4 положения ЦБ № 646-П, следует из релиза Центробанка.



«Банк России в соответствии с требованиями п. 2.3.4 положения Банка России от 04.07.2018 № 646-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» информирует о том, что, согласно отчетности ПАО КБ «Восточный» (регистрационный номер 1460), значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) кредитной организации достигло уровня ниже определенного пунктом 2.3.4 положения, в совокупности за шесть и более операционных дней в течение 30 последовательных операционных дней (за период с 31.05.2019 по 05.06.2019)», — отмечается в релизе.

Уточним, что в указанном пункте положения № 646-П , в частности, описывается ситуация, когда «значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1), рассчитанное кредитной организацией в соответствии с инструкцией Банка России от 28 июня 2017 года № 180-И, достигло уровня ниже 5,125% в совокупности за шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней», и говорится в том числе о последствиях такого снижения норматива для обязательств кредитной организации по субординированному долгу.



Минимальное значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) установлено на уровне 4,5%.

Ранее сообщалось, что банк «Восточный» оказался на втором месте в списке самых убыточных банков в I квартале, показав наихудшее значение норматива достаточности капитала во всей банковской системе. По словам источника «Коммерсанта» в «Восточном», банк, который в середине апреля сообщил, что доформировал резервы на 11,8 млрд рублей, получил предписание ЦБ о доформировании резервов в конце марта, а срок его исполнения был «до 1 апреля». Все последствия исполнения предписания должны отражаться в мартовской отчетности, из которой следует, что суммарные резервы по кредитному портфелю не выросли, а сократились.

Акционеры банка «Восточный» обвинили друг друга в саботаже при избрании совета директоров В обновленный состав совета не вошли представители Baring Vostok Майкл Калви, Филипп Дельпаль и Иван Зюзин, которые являются фигурантами уголовного дела о хищении средств из банка.

Банк «Восточный» и его владельцы оказались в центре внимания в феврале после ареста основателя Baring и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 млрд рублей. По версии следствия, банк потерял эти деньги вследствие невыгодного соглашения, на котором настаивал бывший член совета директоров «Восточного», глава Baring Vostok Майкл Калви. В то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает.

Акционеры банка 28 июня избрали новый совет директоров. В него вошли девять человек: от «Финвижн» — ее бенефициар Артем Аветисян и его партнеры Шерзод Юсупов и Юрий Данилов; от Baring Vostok — менеджер по инвестициям Дмитрий Бабурин, директор по международным правовым вопросам Яна Арутюнова и миноритарные акционеры банка «Восточный» Григорий Жданов и Марина Ушакова; а также два независимых директора, номинированных «Финвижн», — Алексей Калинин и Светлана Труханович.



В начале июля рейтинговое агентство Moody's Investors Service отозвало рейтинги банка «Восточный». У «Восточного», в частности, были долгосрочные рейтинги депозитов на уровне «Caa1» с «негативным» прогнозом. Базовая и скорректированная базовая оценки кредитоспособности банка находились на уровне «caa1». В пресс-службе «Восточного», комментируя отзыв рейтингов, подчеркнули, что банк еще в марте отказался от рейтингов Moody's.