Рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило банку «Союз» долгосрочный кредитный рейтинг эмитента с «В» до «В+». Прогноз по рейтингу — «стабильный». Краткосрочный кредитный рейтинг эмитента подтвержден на уровне «B».

Как поясняется в релизе агентства , качество активов «Союза» значительно улучшилось в последние два года. «Мы ожидаем, что улучшение стандартов андеррайтинга при выдаче кредитов будет поддерживать качество активов банка в будущем. Начиная с 2016 года новое руководство банка добилось значительного прогресса в расчистке баланса, включая продажу и частичное погашение крупнейших проблемных кредитов», — подчеркивают аналитики.

Они делают оговорку, что планы банка относительно дальнейшего роста предполагают более существенное увеличение кредитного портфеля, чем ожидается в целом по российскому банковскому сектору в ближайшие два года, и это «в особенности подвергнет испытанию качество андеррайтинга и практики управления рисками банка».

S&P позитивно оценивает тот факт, что за последние два года банк «Союз» повысил диверсификацию своего кредитного портфеля, при этом доля 20 крупнейших заемщиков снизилась с 33% в конце 2017 года до 26% совокупного кредитного портфеля на 31 марта 2019-го. Агентство ожидает, что банк продолжит диверсифицировать свой портфель в соответствии с новой стратегией роста, ориентированной на развитие услуг в сегменте автокредитования и факторинга, и отмечает, что «банк приобрел значительный опыт и модернизировал инфраструктуру для поддержки андеррайтинга и кредитования в этих сегментах».

Аналитики отмечают возможности синергии в рамках сотрудничества банка с материнской структурой — СПАО «Ингосстрах», одной из крупнейших компаний на рынке автострахования в России: «Союз» планирует использовать преимущества от возможностей перекрестных продаж и предложения кобрендовых продуктов и услуг.

В агентстве также ожидают, что «Союз» сможет поддерживать значительные запасы капитала, несмотря на определенное давление на коэффициент капитала, скорректированный с учетом риска, со стороны запланированного роста кредитного портфеля в 2020—2021 годах.



В релизе уточняется, что долгосрочный кредитный рейтинг банка включает одну дополнительную ступень относительно оценки характеристик его собственной кредитоспособности за счет вероятности получения «Союзом» поддержки со стороны материнской структуры в случае необходимости.