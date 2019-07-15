Московский Индустриальный Банк (МИнБанк), санируемый регулятором, потерял за июнь 69 млрд рублей капитала, его отрицательная величина достигла, таким образом, 94 млрд рублей, сообщает «Коммерсант» .

Банк России 12 июля принял решение о докапитализации МИнБанка на 128,7 млрд рублей. Также ЦБ выделит соответствующее финансирование и выкупит дополнительный выпуск акций банка, став почти стопроцентным владельцем кредитной организации.

В январе Центробанк взял МИнБанк на санацию, оценивая отрицательный капитал банка на уровне 60—100 млрд рублей, но называл и более точную цифру — 75 млрд рублей. Также регулятор оценивал необходимый буфер капитала в 29 млрд рублей. По оптимистичным прогнозам ЦБ, все вливания в капитал МИнБанка оценивались в 89 млрд рублей, в базовом прогнозе — в 104 млрд рублей, в пессимистичном — в 129 млрд рублей.

По состоянию на 1 июня отрицательный капитал МИнБанка составлял 25 млрд рублей. При этом в пресс-службе ЦБ уточнили, что размер дисбаланса между активами и обязательствами банка по состоянию на 1 июля 2019 года составил минус 94 млрд рублей. После докапитализации размер собственных средств банка составит 27,8 млрд рублей. Таким образом, за июнь «дыра» в капитале банка выросла в 3,75 раза, или на 69 млрд рублей.

По мнению экспертов, в январе размер несформированных резервов должен был составлять не менее трех — четырех капиталов банка (88—117 млрд рублей), что больше первоначально высказанных оценок (60—100 млрд рублей). При этом среди проблем МИнБанка — критическая концентрация корпоративного портфеля на неэффективных инвестиционных проектах, и не исключено, что большая часть таких кредитов имеет признаки аффилированности с акционерами банка. Также резкий рост «дыры» в капитале МИнБанка может свидетельствовать о признании большей части корпоративного кредитного портфеля невозвратной и создании по ней максимального резерва. Исходя из накопленного опыта санаций, рассчитывать на какой-то материальный уровень возмещения по проблемным кредитам не стоит, считают эксперты.