Новый формат — банковские отделения, где также можно посмотреть и купить картины

Крымский РНКБ открыл отделения нового формата, совмещенные с картинными галереями. Об этом журналистам сообщил председатель совета директоров кредитной организации Михаил Якунин.

«Мы открываем новый формат отделений — это банковские отделения, совмещенные с галереей картин, где можно их и купить. Одно отделение в Ялте уже открыли, второе откроется в понедельник», — сказал топ-менеджер. По его словам, в экспозицию вошли работы местных художников.



«Со времен Айвазовского крымские художники славились. Приехал отдохнуть в Ялту, а заодно получил банковские услуги и купил картину на память. <…> Конечно, это в первую очередь рассчитано на туристов, но и местные жители проявляют интерес», — заметил Якунин. Он уточнил, что в отделении можно будет получить доступ к основным финансовым продуктам РНКБ, в том числе оформить кредитную карту для покупки картин.