Крымский РНКБ планирует запустить Систему быстрых платежей до конца текущего года, сообщил журналистам председатель совета директоров кредитной организации Михаил Якунин. Мгновенные переводы по номеру телефона пока доступны только между клиентами банка.

«У нас внутри банка уже есть возможность перевода по номеру телефона. Вопрос — когда из банка наружу и обратно... у нас срок стоит — сентябрь, но до конца года точно реализуем», — отметил топ-менеджер.



Система быстрых платежей запустилась в России в феврале 2019 года. На данный момент функцию моментальных переводов по номеру телефона поддерживают 14 игроков. В июне Госдума приняла поправки в закон, дающие ЦБ право требовать от банков участвовать в его Системе быстрых платежей. Банк России настаивает на подключении к СБП в первую очередь системно значимых банков, в частности Сбербанка. Ранее первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова сообщила, что регулятор может отодвинуть срок обязательного подключения к СБП до 1 октября 2019 года.