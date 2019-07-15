Сбербанк после завершения сделки с Rambler Group будет владеть 46,5% акций холдинговой компании ООО «Эпоха Диджитал». Об этом ТАСС сообщил директор по связям со СМИ и внешним коммуникациям Rambler Group Александр Дмитриев.

«Эпоха Джиджитал» — холдинговая компания, которая будет владеть активами Rambler Group, вошедшими в периметр сделки со Сбербанком. Передача в залог — промежуточный этап сделки. По завершении сделки залоги будут сняты, Сбербанк будет владеть 46,5% акций ООО «Эпоха Диджитал»; доли текущих акционеров Rambler Group — A&NN и Era Capital составят 46,5% и 7% соответственно», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Сбербанка агентству позже подтвердили эту информацию.

Ранее сообщалось, что Сбербанк и Rambler Group подписали юридически обязывающие документы, согласно которым банк инвестирует в развитие компании, а также получит 46,5% ее акций. Закрытие сделки ожидается после получения антимонопольного согласования и выполнения отлагательных условий в III квартале 2019 года. При этом текущие акционеры Rambler Group в рамках сделки не получат денежной выгоды, а участие Сбербанка будет выражаться в инвестициях в капитал компании. Объем инвестиций Сбербанка в Rambler Group составит около 1% годовой чистой прибыли, сообщал ранее журналистам зампред правления банка Александр Морозов.

В рамках сделки Сбербанк намерен интегрировать в свою экосистему часть сервисов и продуктов Rambler Group: онлайн-кинотеатр Оkkо, кинотеатр «Художественный», Gazeta.ru, Lenta.ru, Afisha.ru, Championat.com, Rambler.ru и «Рамблер.Кассу». При этом сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино», принадлежащие A&NN и Era Capital, в периметр сделки не войдут.

В конце мая глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что банк планирует закрыть сделку с Rambler Group, предусматривающую получение 46,5% акций компании, в течение ближайших трех месяцев.



Ранее стало известно, что Rambler Group планирует в ближайшие два-три года выйти на IPO (первичное размещение акций на бирже). О планах компании выйти на IPO сообщало информагентство РБК со ссылкой на гендиректора Rambler Group Рафаэля Абрамяна. По его словам, размещение акций будет возможно, когда оценка капитализации компании превысит 500 млн долларов, что будет возможно примерно через три года.