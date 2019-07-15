Агентство по страхованию вкладов, пытающееся взыскать более 1,6 млрд рублей с ряда бывших контролирующих лиц Вашего Личного Банка (ВЛБанк, Иркутская область), получило отказы судов по трем ответчикам, следует из сообщения АСВ.

Лицензия у ВЛБанка была отозвана 29 января 2015-го, а 19 марта того же года он был признан банкротом. АСВ выступает конкурсным управляющим.

Агентство 19 марта 2018 года направило в Арбитражный суд Иркутской области заявление о привлечении бывших контролирующих лиц банка — Равича С. В., Ячменева С. Ю., Рябцевой Е. Н., Тетерина А. А., Никифоровой Н. Д., Хайсаровой А. М., Дудкина О. В., Труфанова Н. С. и Галандина С. А. — к субсидиарной ответственности по обязательствам банка в общем размере около 1,621 млрд рублей.

Уточним, что Сергей Равич был председателем правления банка; Сергей Ячменев, Наталья Никифорова, Андрей Тетерин, Елена Рябцева, Алена Хайсарова входили в правление. Олег Дудкин, Николай Труфанов и Сергей Галандин были членами совета директоров банка (Дудкин его возглавлял); Труфанов и Галандин также входили в число совладельцев банка.



АСВ в понедельник, 15 июля, сообщает, что определением Арбитражного суда Иркутской области от 11 апреля 2019 года в удовлетворении требований к Дудкину, Труфанову и Галандину, рассмотрение которых суд 6 декабря 2018-го выделил в отдельное производство, было отказано. Постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 11 июля 2019 года апрельское определение иркутского арбитража оставлено без изменения.