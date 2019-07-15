Санируемый Московский Индустриальный Банк (МИнБанк) может быть выставлен на продажу не раньше лета 2020 года, следует из ответа пресс-службы ЦБ на запрос Банки.ру. 12 июля регулятор принял решение пополнить капитал кредитной организации на 128,7 млрд рублей. В пресс-релизе Банка России не упоминалось о сроках продажи актива. Как пояснили в ЦБ, сделка станет возможной, после того как МИнБанк выйдет на прибыль.

«МИнБанк, как и любой санируемый через ФКБС банк, Банк России тоже планирует продать, но перед продажей необходимо восстановить операционную прибыльность банка (при прежних собственниках он был убыточен последние три года) и провести основные претензионно-взыскательные мероприятия по его проблемным активам. Это займет не менее года — полутора после докапитализации», — отметили в пресс-службе регулятора.

После докапитализации МИнБанк перейдет под контроль ЦБ. Размер собственных средств кредитной организации составит 27,8 млрд рублей. По данным отчетности на 1 июня, отрицательный капитал МИнБанка составлял 24,9 млрд рублей. Учитывая объем докапитализации, за июнь капитал кредитной организации мог потерять еще 69 млрд рублей, подсчитал «Коммерсант».

Отрицательный капитал МИнБанка увеличился до 94 млрд рублей
Отрицательный капитал МИнБанка увеличился до 94 млрд рублей

За июнь «дыра» в капитале банка выросла в 3,75 раза.