ВТБ увеличил продолжительность рабочего дня на два часа в 63 офисах Москвы и Московской области. Теперь клиенты — физические лица в будние дни обслуживаются с 9:00 до 20:00 часов, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Кроме того, банк расширил количество точек продаж, в которых клиенты могут обслуживаться по воскресеньям. В Московском регионе их число увеличилось вдвое и достигло уже 20 офисов.

На сегодняшний день ВТБ в Московском регионе представлен 300 офисами. До конца 2019 года банк планирует открыть еще 22 отделения в регионе.

