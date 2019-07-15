Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) улучшило прогноз по рейтингу итальянского банка UniCredit на уровне «BBB» с «негативного» до «стабильного», говорится в релизе агентства.



S&P также повысило долгосрочный кредитный рейтинг банка BNL (Banca Nazionale del Lavoro) до уровня «BBB+» с «BBB» и подтвердило рейтинги Mediobanca и Intesa Sanpaolo на уровне «BBB», прогноз по всем рейтингам — «негативный».

Рейтинговые действия, как отмечает агентство, вызваны прогрессом в соблюдении итальянскими банками рамочной основы процедур несостоятельности банков для Евросоюза, а также продолжающимся снижением рисков, связанных с проблемными активами.

«Стабильный» прогноз главным образом отражает наше мнение о том, что UniCredit будет продолжать наращивать абсорбирующие убытки буфер, чтобы защитить держателей облигаций… и снизить свои риски в Италии», — сообщается в релизе агентства.

S&P считает, что UniCredit продолжит получать выгоду от своей географической диверсификации за пределами Италии по сравнению с другими аналогичными банками страны, а также благодаря высокой ликвидности.

UniCredit — одна из крупнейших финансовых организаций, функционирует в 18 странах. В России с 1989 года работает ЮниКредит Банк, принадлежащий группе Unicredit. Он является крупнейшим российским банком с иностранным участием.