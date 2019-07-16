Арест одного из основных акционеров Интерпромбанка Дмитрия Мазурова может создать дополнительные риски для кредитной организации, считают эксперты. Об этом сообщает «Коммерсант» .

«Риски, связанные с недостатками корпоративного управления, в том числе риск ключевой персоны, частично были учтены при недавнем понижении рейтингов Интерпромбанка», — поясняет аналитик Moody's Семен Исаков. При этом, как считает начальник аналитического управления Банка БКФ Максим Осадчий, арест конечного бенефициара может привести к негативным последствиям для банка, в частности, к оттоку из банка клиентских средств. «В критической ситуации клиенты зачастую перестают обслуживать технические кредиты, — отмечает Максим Осадчий. — В результате ЦБ может предписать банку создать дополнительные резервы».



Ранее агентство АКРА снизило рейтинг банка до уровня «B-» (низкий уровень кредитоспособности) с «негативным» прогнозом. Агентство выразило беспокойство из-за «существенно ухудшившегося» качества кредитного портфеля банка. Эти долги в основном приходятся на компании нефтяной отрасли, аффилированные с акционерами и их партнерами, отметили в АКРА. Moody's еще в конце июня снизило рейтинг Интерпромбанка до уровня «Caa1» (высокий кредитный риск). Агентство отметило «крайне высокую концентрацию кредитов» заемщикам, связанным с банкротящимся Антипинским НПЗ, и неясные перспективы возврата долгов.

Moody's понизило рейтинг Интерпромбанка до «Caa1» с ухудшением прогноза до «негативного» Аналитики указывают на повышение неопределенности относительно способности заемщиков банка из нефтегазового сектора, ранее связанных с Антипинским НПЗ, генерировать достаточный денежный поток для обслуживания кредитов.

Интерпромбанк занимает 123-е место по величине активов (31,3 млрд рублей). Основным акционером (19,56% акций) был совладелец «Нового потока» Дмитрий Мазуров, который владел банком как напрямую, так и через Антипинский НПЗ. В мае этого года доля Мазурова в НПЗ перешла за долги Сбербанку, а доля в Интерпромбанке сократилась до 17,25%. Основным акционером банка стал бизнесмен Исраил Якубов (17,82%). Согласно отчетности по МСФО за I квартал, кредитный портфель банка составляет 22,5 млрд рублей. Кредиты на сумму 11 млрд рублей банк относит к ссудам со средним риском (вероятность дефолта составляет 10—50%). Кредиты еще на 1,5 млрд рублей — высокорискованные (вероятность дефолта составляет 50—100%).

При этом компании, имеющие крупные залоги в Интерпромбанке уже столкнулись с исками о банкротстве. Ряд клиентов банка были связаны прямо или косвенно с бизнесом акционеров.

Пресс-служба Интерпромбанка утверждает, что информация о залогах «неактуальна». С начала 2019 года риск на нефтяную отрасль снижен в кредитном портфеле на 40%, а все негативные последствия ухудшения финансового положения Антипинского НПЗ для деятельности ряда заемщиков уже отражены в капитале.