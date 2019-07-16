Чистая прибыль американского банковского гиганта Goldman Sachs, приходящаяся на акционеров, по итогам первого полугодия 2019 года уменьшилась в годовом выражении на 14% — до 4,38 млрд долларов, следует из отчетности банка.



Разводненная прибыль на акцию составила 11,52 доллара против 12,93 доллара годом ранее. Выручка банка за отчетный период составила 18,268 млрд долларов, сократившись на 7%.

По итогам II квартала чистая прибыль банка, приходящаяся на акционеров, снизилась на 6% — до 2,198 млрд долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 5,81 доллара против 5,98 доллара годом ранее, превысив прогнозы. Аналитики ожидали прибыль в 4,93 доллара на акцию. Выручка банка составила 9,461 млрд долларов (снижение на 2%).

«Мы воодушевлены результатами за первое полугодие, поскольку мы продолжаем инвестировать в новый бизнес и рост компании для обслуживания более широкого круга клиентов», — приводится в релизе комментарий генерального директора Goldman Sachs Дэвида Соломона.

Goldman Sachs был основан в 1869 году в Нью-Йорке. Основными направлениями деятельности банка, в финансовых кругах получившего название «Фирма», являются инвестиционное банковское дело, биржевая торговля, а также управление активами и ценными бумагами.