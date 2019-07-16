Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в Ринвестбанке, 15 июля направило в Арбитражный суд Рязанской области заявление о привлечении 15 бывших контролирующих лиц банка к субсидиарной ответственности в общем размере почти 5,729 млрд рублей. Об этом во вторник, 16 июля, сообщается на сайте АСВ.

Ответчиками по иску указаны Кузьмичев А. Н., Позднова С. К., Инькова В. Ю., Гончаров В. В., Винокуров В. В., Шубин П. Р., Кошелева Н. М., Ткачев М. К., Шабанова Е. Н., Михайлов Ю. В., Хохулин Р. В., Вайвер Ю. М., Тыртышников И. В., Орешкина Е. А. и Романов В. В.

Уточним, что Александр Кузьмичев был одним из совладельцев банка и занимал пост председателя его совета директоров, а Максим Ткачев входил в совет и был председателем правления. Наталья Кошелева и Елена Шабанова — также бывшие члены правления.

По данным АСВ, в ходе конкурсного производства было установлено, что в период с 1 июля 2014 года по 14 июля 2016 года (дату отзыва лицензии у банка) контролирующими лицами совершались действия по замещению ликвидных активов банка на невозвратную ссудную задолженность физических и юридических лиц, что явилось причиной ухудшения финансового положения банка и сделало невозможным удовлетворение требований кредиторов в полном объеме. Кроме того, в течение вышеуказанного периода руководителями банка не осуществлялись меры по предупреждению его банкротства, несмотря на наличие соответствующих оснований.

В ноябре 2016 года ЦБ сообщал о предполагаемом выводе активов Ринвестбанка бывшими собственниками и менеджментом кредитной организации. Перед этим стало известно о задержании правоохранителями бывших топ-менеджеров Ринвестбанка (имена не назывались, а сумма указывалась существенно меньшая, чем цифры, фигурировавшие в сообщении регулятора).



Банкир Александр Лебедев ранее представлял в своем блоге выкладки, согласно которым Ринвестбанк развалила преступная группа Владимира Романова, на чьей совести также крах банка «Электроника» в 2008 году (Национальному Резервному Банку Лебедева были переданы обязательства «Электроники» перед вкладчиками, в связи с чем, как можно понять из материалов Лебедева, он и подключился к расследованию) и С Банка в 2014-м. Лебедев упоминал, что ряд акционеров Ринвестбанка ранее выступали акционерами других рухнувших банков, а также указывал на существенный масштаб кредитования банком фирм, подконтрольных Романову.

