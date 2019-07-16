Чистая прибыль одной из крупнейших банковских групп США Wells Fargo & Co, приходящаяся на акционеров, за первые шесть месяцев 2019 года выросла на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 11,355 млрд долларов, следует из финансовой отчетности банка.



Разводненная прибыль на одну акцию составила 2,5 доллара против 1,94 доллара годом ранее. Выручка банка в январе — июне в годовом выражении снизилась на 1% до 43,193 млрд долларов.

Чистая прибыль за II квартал поднялась на 22% до 5,848 млрд долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 1,3 доллара против 0,98 доллара годом ранее. Аналитики FactSet прогнозировали показатель на уровне 1,17 доллара за акцию, пишет Wall Street Journal. Выручка банка в апреле — июне в годовом выражении незначительно выросла — до 21,584 млрд с 21,553 млрд долларов, тогда как эксперты ожидали показатель на отметке в 20,93 млрд.

Wells Fargo входит в так называемую «большую четверку» банков США вместе с основными конкурентами — Bank of America, Citigroup и JP Morgan Chase. Wells Fargo предоставляет диверсифицированные финансовые и страховые услуги. Число сотрудников составляет около 263 тыс. Штаб-квартира банковской группы находится в Су-Фолсе (штат Южная Дакота, США).