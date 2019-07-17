Недостаточная осведомленность о госпрограмме льготной ипотеки не дает ряду потребителей воспользоваться ею

Банк России предлагает кредитным организациям, участвующим в государственной программе субсидирования процентных ставок по ипотечным кредитам, публиковать в специальном разделе на своих официальных сайтах информацию об условиях получения льготных кредитов, включая требования к заемщику и предмету залога. Такая рекомендация содержится в информационном письме , опубликованном на сайте регулятора.

Там поясняется, что ЦБ проанализировал деятельность банков по предоставлению льготной ипотеки в связи с поступлением обращений граждан. Регулятор отмечает недостаточно высокий уровень осведомленности населения о данной госпрограмме и банках, которые участвуют в ее реализации, и опасается, что это может не позволить ряду потребителей воспользоваться льготными кредитами.

Кредитным организациям следует представлять информацию по программе в простом и понятном формате — в виде специальной памятки, а также проводить регулярное обучение кредитных специалистов, призывает Банк России.

Кроме того, банкам не рекомендовано инициативно предлагать клиентам дополнительные платные услуги, которые прямо не упомянуты в госпрограмме и могут увеличить стоимость обслуживания кредита, указывает Банк России, обращая внимание на высокую социальную значимость данной программы.

«Регулятор рекомендует банкам как можно быстрее провести необходимые организационные и технические мероприятия (в том числе доработать внутренние документы и программное обеспечение), чтобы дать заемщикам возможность беспрепятственно заключать кредитные договоры и дополнительные соглашения, предусмотренные госпрограммой», — говорится в сообщении пресс-службы ЦБ, где изложена суть рекомендаций.



Государственная программа реализуется в соответствии c утвержденными постановлением правительства РФ от 30 декабря 2017 года № 1711 правилами предоставления субсидий по ипотечным кредитам, выданным российским гражданам с детьми, напоминают в ЦБ.