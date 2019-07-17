Арбитражный суд Амурской области в среду отказал в принятии обеспечительных мер по исковому заявлению Evison Holdings Ltd. (принадлежит фонду Baring Vostok) в виде приостановления решения о прекращении полномочий и. о. председателя правления банка «Восточный» Александра Нестеренко, о назначении на эту должность Вячеслава Арутюняна и наделения его правом подписания документов, о рекомендации Арутюняну назначить главным исполнительным директором банка «Восточный» Константина Рогова, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Суд постановил отказать в удовлетворении заявления о принятии обеспечительных мер», — сказал судья.

​Baring Vostok оспаривает назначение Арутюняна и. о. главы банка «Восточный» Исковые требования обоснованы тем, что совет директоров банка не был сформирован.

Компания Evison Holdings подала в суд иск 5 июля, в котором попросила принять обеспечительные меры в виде приостановления действия решений совета директоров банка. Ответчиком по иску выступает банк «Восточный».

Evison указывала, что в случае непринятия таких обеспечительных мер есть существенный риск причинения банку, его акционерам и вкладчикам крупного вреда в связи со сделками, которые планируются к подписанию незаконно назначенным и. о. предправления банка. Речь идет о реструктуризации корпоративного кредитного портфеля со связанными сторонами — групп Зыкова и Бакулина.