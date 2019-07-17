Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Связь-Банка на уровне «ruA» и сняло статус «под наблюдением». По рейтингу сохранен «развивающийся» прогноз.

«Рейтинг банка обусловлен умеренной оценкой рыночных позиций, приемлемой достаточностью капитала, адекватным уровнем ликвидности, а также низким качеством активов и удовлетворительным уровнем корпоративного управления. Сохранение «развивающегося» прогноза обусловлено интеграционными рисками в условиях планируемой смены собственника банка», — поясняется в релизе «Эксперт РА» .

Связь-Банк находится в собственности «ВЭБ.РФ», под контроль которого перешел в 2008 году в рамках санации, завершившейся в 2011-м. В ноябре 2018 года к Связь-Банку был присоединен банк «Глобэкс», находившийся также в собственности ВЭБа. Напомним, что в настоящий момент обсуждается передача Связь-Банка Промсвязьбанку.

Силуанов: передача Связь-Банка Промсвязьбанку может состояться в ближайшее время Ранее «ВЭБ.РФ» предложил передать Связь-Банк на баланс Промсвязьбанка.

Аналитики полагают, что до момента смены акционера ВЭБ продолжит оказывать поддержку Связь-Банку в необходимом объеме, а финансовые возможности нового инвестора позволят сохранить внешнюю поддержку, учтенную в рейтинге банка, на текущем уровне.

Умеренная оценка рыночных позиций банка обусловлена постепенным сокращением объемов его бизнеса (за период с 1 декабря 2018 года по 1 июня 2019-го активы сократились на 20%, а отток привлеченных средств составил 18%) ввиду отсутствия планов по его развитию как самостоятельной единицы и предполагаемой смены собственника. Текущая структура активов отражает высокую диверсификацию бизнеса по сегментам кредитного риска. Кроме того, банк стабильно входит в топ-10 по размеру ипотечного портфеля вследствие высокой концентрации розничного направления на военной ипотеке.

Приемлемая позиция по капиталу обусловлена удовлетворительной устойчивостью капитала к реализации кредитных и рыночных рисков, при этом негативное влияние на рейтинг оказывает убыточность деятельности банка (убыток по РСБУ за пять месяцев 2019 года составил 515,7 млн рублей). Отрицательный финансовый результат был вызван значительным объемом сформированных резервов по кредитному портфелю и вложениям в ЗПИФы при невысокой операционной эффективности. Агентство отмечает высокую вероятность формирования дополнительных резервов по проблемным активам, что может оказать давление на капитал в краткосрочной перспективе. Тем не менее до момента передачи контроля над банком ВЭБ продолжит оказывать ему поддержку путем выкупа проблемных активов и докапитализации в случае необходимости, считают в «Эксперт РА».

Там указывают, что на 1 июня этого года ссудный портфель Связь-Банка по юрлицам и индивидуальным предпринимателям характеризуется низким качеством активов (доля ссуд IV и V категорий качества — 39%, просроченная задолженность — 34,5%). Портфель розничных ссуд сформирован преимущественно ипотекой и отличается низким уровнем просрочки (около 5%). Давление на рейтинг оказывают вложения в ЗПИФы, перешедшие с баланса «Глобэкса» и подверженные рискам дальнейшего обесценения.

В числе прочего отмечается, что уровень рейтинга Связь-Банка ограничивает повышенная стоимость фондирования.



«Качество управления банком агентство оценивает как удовлетворительное по причине значительного объема проблемных активов на балансе и слабой операционной эффективности деятельности. Основным стратегическим приоритетом банка на ближайший год является подготовка к проведению успешной интеграции с новым акционером. Банк будет поддерживать операционную деятельность в основном в сегменте розничного кредитования, при этом валюта баланса банка будет сокращаться по мере постепенного погашения ссудной задолженности. На среднесрочном горизонте возможно создание дополнительных резервов, а также запланирован ряд переуступок прав требования по проблемным активов в пользу текущего акционера», — говорится в релизе.