Банк «Санкт-Петербург» и группа «ЛСР» заключили три генеральных кредитных соглашения, в соответствии с которыми банк выделит в общей сложности 10,5 млрд рублей на финансирование текущей деятельности предприятий группы. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



В рамках соглашений ПАО «Группа ЛСР» сможет воспользоваться кредитными средствами на сумму 5 млрд рублей, ООО «ЛСР. Строительство-СЗ» — 5 млрд рублей и АО «ЛСР. Базовые» — 500 млн рублей. Финансирование предоставляется на три года.

«Группа ЛСР» — один из крупнейших застройщиков и производителей строительных материалов в России. Бизнес группы сконцентрирован в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Подмосковье и Екатеринбурге.