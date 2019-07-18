Чистая прибыль Россельхозбанка, рассчитанная на основе российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ), по итогам работы за первое полугодие 2019 года составила 8,3 млрд рублей, говорится в релизе кредитной организации.



Совокупный кредитный портфель Россельхозбанка за январь — июнь 2019 года достиг 2 трлн 254 млрд рублей. В том числе кредитный портфель юридических лиц составляет 1 трлн 818 млрд рублей, физических — 436 млрд рублей.

«По итогам первого полугодия 2019 года Россельхозбанк выполняет ключевые показатели бизнес-плана в плановой траектории. При этом банк сохраняет высокие позиции в финансировании АПК, что является одним из ключевых показателей эффективности деятельности РСХБ для акционера. Кредитный портфель РСХБ в сегменте АПК показал за шесть месяцев 2019 года рост более 75 миллиардов рублей — до 1,3 триллиона рублей. При этом на поддержку аграриев было направлено 582,6 миллиарда рублей против 514,2 миллиарда рублей в первом полугодии прошлого года», — отметил первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Кирилл Левин.

Россельхозбанк как основной участник государственной программы льготного кредитования АПК по ставке не выше 5% годовых за отчетный период увеличил объем выданных средств на 39% до 126,8 млрд рублей. Также банк последовательно наращивает объемы финансирования сезонных работ. В частности, на эти цели было направлено 181 млрд рублей, что на 12% превышает аналогичный показатель прошлого года.