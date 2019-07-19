Центробанк планируют ограничить в сроках владения акциями финансовых организаций, полученными в результате санации, пятью годами, сообщают «Известия» . Такие поправки к закону «О защите конкуренции» готовит Минэкономразвития, окончательные формулировки пока не выработаны. Есть возможность увеличить этот срок, но только по решению президента или правительства.

По словам федерального чиновника из финансово-экономического блока, планируется обязать ЦБ частично вернуть средства, потраченные на санацию банков, перешедших под его контроль, в течение пяти лет. Это необходимо сделать для компенсации доходов, недополученных бюджетом из-за снизившейся чистой прибыли регулятора. Источник издания, близкий к ЦБ, сообщил, что сейчас правительство рассматривает несколько вариантов, как поскорее отдать перешедшие под контроль регулятора банки в частные руки. Другой федеральный чиновник из контрольно-надзорных органов пояснил, что эта проблема действительно обсуждается в правительстве, однако там опасаются, что прямое требование продать организации создаст нервозность на финансовом рынке.

В пресс-службе ЦБ отметили, что позиция регулятора была изложена зампредом Василием Поздышевым в мае на съезде ассоциации банков «Россия». Тогда он выступил с резкой критикой предложения законодательно ограничить сроки владения регулятором санируемых им банков. Это чревато тем, что ЦБ будет вынужден продавать «хорошие прибыльные активы за бесценок».

Силуанов: ЦБ не должен вечно владеть санируемыми банками Банк России не должен бесконечно владеть банками, которые находятся на санации, этот вопрос необходимо обсудить с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

По мнению главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, ограничение ЦБ по срокам владения подконтрольными ему организациями нецелесообразно. Во-первых, выход Банка России из владения должен быть экономически оправдан, а во-вторых, такой выход может сказаться на стабильности финансовой организации, так как многие инвесторы, доверяя государственному участию в капитале банка, могут засомневаться в его устойчивости, заявил он. В целом депутат согласен с тем, что ЦБ должен возвращать затраченные на санацию средства, в том числе посредством продажи санируемых банков. Однако делать это необходимо с учетом рыночной конъюнктуры.