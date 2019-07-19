В иске, поданном банком «Траст» в июне в Высокий суд Лондона, главным ответчиком выступает бенефициар O1 Group Борис Минц. В иске банк подробно описывает схемы по замене обеспеченных залогами кредитов, выданных банком «ФК Открытие» и Рост Банком, аффилированным с O1 компаниям, сообщает «Коммерсант» .

В октябре 2018 года сообщалось об исках банка «Траст» в российском суде по сделкам с банком «ФК Открытие». В документе, с которым ознакомился «Коммерсант», раскрываются сделки с Рост Банком.

Первоначально это были обеспеченные кредиты. Однако 1 августа 2017 года «О1 Груп Финанс» выпустила облигации номинальной стоимостью 25 млрд рублей по «необычным, некоммерческим и нерыночным условиям», отмечает «Траст» в иске. Эти бумаги на 22,6 млрд рублей выкупил Рост Банк. В тот же день O1 Group Limited выдала кредит компании «БЦ Машкова,13», а та направила полученные средства «ЕФГ управление активами» для погашения первого кредита. Так O1 Group Limited погасила все кредиты Рост Банка.

БНА добился в Лондоне фактического ареста имущества Бориса Минца и его сыновей на 572 млн долларов Суд утвердил приказ, запрещающий ответчикам отчуждать имущество на сумму в пределах 572 млн долларов по всему миру, что имеет тот же эффект, что и арест имущества.

В тот же день «О1 Груп Финанс» выпустила облигации номинальной стоимостью 40 млрд рублей на тех же условиях, которые почти полностью (на 34,9 млрд рублей) приобрел банк «ФК Открытие». «О1 Груп Финанс» передала вырученные средства O1 Group Limited, а последняя направила средства на закрытие четырех кредитов, полученных связанными с O1 компаниями.

Как в случае с Рост Банком, так и с «ФК Открытием» кредитные организации в результате этих трансакций лишились залогов и поручителей по описанным долгам.

В начале июля Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий семье Минцов отчуждать имущество на сумму в пределах 572 млн долларов по всему миру, что имеет тот же эффект, что и арест имущества. По словам юристов, решение лондонского суда принять обеспечительные меры по иску «Траста» может говорить о том, что требования истца могут быть обоснованными.