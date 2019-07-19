Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг банка «Центр-инвест» на уровне «А(RU)» со «стабильным» прогнозом. Рейтинг выпуска облигаций банка также подтвержден на уровне «А(RU)».

«Кредитный рейтинг КБ «Центр-инвест» обусловлен адекватным бизнес-профилем, сильным уровнем достаточности капитала, адекватной оценкой риск-профиля и сбалансированной позицией по ликвидности и фондированию. Банк обладает умеренно высоким уровнем кредитоспособности по сравнению с другими кредитными организациями в Российской Федерации», — говорится в релизе АКРА .

«Центр-инвест» — органически растущий региональный банк, осуществляющий деятельность преимущественно на территории Южного федерального округа. Основные направления: кредитование населения и компаний малого и среднего бизнеса, выдача гарантий, а также оказание лизинговых услуг через дочернюю компанию.

Адекватный бизнес-профиль банка («bbb») определяется его устойчивыми позициями в основном регионе присутствия как в сфере кредитования, так и в части привлечения средств клиентов. Стратегия выглядит сбалансированной и учитывает тенденции развития российской банковской системы, при этом качество корпоративного управления в банке оценивается как высокое. Поддержку оценке бизнес-профиля оказывает достаточно высокая диверсификация операционного дохода.

Существенный запас прочности по капиталу обусловлен сохранением буфера абсорбции убытков в рамках принятого балансового и внебалансового риска как по регулятивным нормам, так и по базельским стандартам. Способность банка к генерации капитала высокая. Показатели операционной эффективности находятся на среднерыночном уровне.

Адекватная оценка риск-профиля определяется адекватной системой риск-менеджмента и приемлемым качеством кредитного портфеля. Доля проблемной задолженности составляет 12,4% портфеля (в том числе просрочки сроком от 90 дней — 6,3%). Концентрацию портфеля на десяти крупнейших группах заемщиков, высокорискованных отраслях и связанных сторонах аналитики оценивают как незначительную. Существенная часть временно свободной ликвидности «Центр-инвеста» размещается в Банке России в виде депозита. Операции с ценными бумагами не проводятся, непрофильные активы на балансе практически отсутствуют.

Объем высоколиквидных активов банка достаточен для покрытия потенциальных оттоков, отмечают в АКРА.



Также указывается, что существенная зависимость ресурсной базы «Центр-инвеста» от средств физических лиц в некоторой степени нивелируется низкой концентрацией на десяти крупнейших группах клиентов. Средства регулятора банк не привлекает. Значительных оттоков на горизонте 12—18 месяцев не ожидается, полагают эксперты.