Девятый арбитражный апелляционный суд по иску банка «Траст» взыскал более 4,5 млрд рублей с кипрской O1 Group Limited бизнесмена Бориса Минца, следует из опубликованной резолютивной части постановления суда.

Изначально этот иск в марте 2018 года был подан в Арбитражный суд Москвы ООО УК «Навигатор». Суд в июле прошлого года его полностью удовлетворил. Апелляционный суд позже пришел к выводу, что столичный арбитраж рассмотрел дело без надлежащего уведомления ответчика, в связи с чем отменил решение и перешел к рассмотрению дела по правилам первой инстанции. На заседании 15 июля суд произвел процессуальную замену истца УК «Навигатор» на его правопреемника — банк «Траст».

В материалах дела говорится, что истец является владельцем размещенных в 2013 году около 4,5 млн облигаций ООО «Прайм-финанс», также связанного со структурами Минца. В феврале 2016 года O1 Group Limited опубликовала оферту, по условиям которой обязалась выкупить ценные бумаги эмитента в случае неисполнения им своих обязательств, в частности просрочки выплаты процентов. В январе 2018 года «Прайм-финанс» допустил дефолт по выплате дохода за девятый купонный период, и компания «Навигатор» направила в адрес O1 Group Limited информацию об акцепте оферты по продаже облигаций, а после неисполнения оферты обратилась в суд.