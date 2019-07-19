Банк России принял решение о продлении срока выполнения ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» функций временной администрации Московского Индустриального Банка с 23 июля 2019 года на шесть месяцев. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба ЦБ.

Полномочия исполнительных органов МИнБанка остаются приостановленными, следует из релиза.



«В ближайшее время будут завершены мероприятия по докапитализации банка, предусмотренные планом участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства ПАО «МИнБанк», и сформированы постоянные органы управления банка», — указано в сообщении.

ЦБ неделей ранее сообщил, что выделит 128,7 млрд рублей на докапитализацию МИнБанка и станет владельцем более чем 99,9% его обыкновенных акций.



Банк России 22 января 2019 года сообщил о санации МИнБанка, возложив функции временной администрации на УК ФКБС. Тогда регулятор оценивал размер дисбаланса между активами и пассивами кредитной организации в 60—100 млрд рублей. Зампред ЦБ Василий Поздышев в январе говорил, что на тот момент регулятор не выявил схем и криминальных историй с выводом собственниками средств из банка. В июне ЦБ РФ обратился к правоохранителям из-за схемных операций и вывода средств в МИнБанке.

