Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Металлинвестбанка на уровне «ruВBВ» со «стабильным» прогнозом и отозвало его в связи с истечением срока действия рейтинга и отказом банка от его актуализации.

«Рейтинг банка обусловлен удовлетворительной оценкой рыночных позиций и корпоративного управления, адекватной позицией по капиталу и ликвидности, а также умеренно высокими показателями рентабельности и качества активов», — отмечается в релизе агентства .

Металлинвестбанк специализируется на комплексном обслуживании корпоративных клиентов, кредитовании физлиц, операциях с ценными бумагами, иностранной валютой и производными финансовыми инструментами. Кредитная организация выступает расчетным центром группы компаний «ОМК» — одного из крупнейших металлургических холдингов России.

Как поясняют в «Эксперт РА», удовлетворительная оценка рыночных позиций банка отражает его ограниченные конкурентные позиции в сочетании с устойчивой клиентской базой. Агентство позитивно оценивает универсальный профиль бизнеса банка, а концентрацию активов на связанных сторонах рассматривает как приемлемую.

Для банка характерно поддержание нормативов достаточности капитала на приемлемом уровне, позволяющем выдержать полное обесценение примерно 9% активов и внебалансовых обязательств под риском без нарушения регулятивных минимумов. Также агентство отмечает высокие показатели рентабельности деятельности банка при стабильно высоком уровне покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на ее обеспечение.

Качество активов оценивается как умеренно высокое. Отмечаются низкая концентрация активных операций на объектах крупного кредитного риска и приемлемый уровень просроченной задолженности в совокупном ссудном портфеле (4,7% на 1 июня 2019 года). Диверсификация портфеля кредитов, выданных юрлицам и индивидуальным предпринимателям, по отраслям невысокая (доля крупнейшей отрасли — оптовой и розничной торговли — на начало июня составила порядка 70%), что связано с активной деятельностью банка в сегменте факторинга с крупными торговыми сетями.

Банк исторически поддерживает нормативы ликвидности на высоком уровне. Ключевым источником фондирования являются средства физлиц и ИП. Для ресурсной базы, сформированной средствами юрлиц, характерна повышенная волатильность, которая во многом обусловлена спецификой деятельности кредитной организации как расчетного центра группы «ОМК». В то же время агентство положительно оценивает приемлемую диверсификацию ресурсной базы по кредиторам и наличие доступа к источникам дополнительной ликвидности, в том числе в рамках сделок РЕПО под залог портфеля высоколиквидных ценных бумаг.



Качество корпоративного управления и бизнес-процессов оценивается как удовлетворительное. Как и ранее, агентство отмечает повышенную чувствительность банка к операционным и регулятивным рискам, связанным с высокими оборотами по лоро-счетам контрагентов с низкими рейтингами кредитоспособности или без рейтингов. При этом эффективность управления банком оценивается как адекватная исходя из текущего качества активов и высокой операционной эффективности деятельности.