Почта Банк запускает в Интернете новую рекламную кампанию с участием Александра Паля в поддержку кредитных карт «Элемент 120» и «Марки», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Особенность этой кампании в том, что в дополнение к стандартным роликам креативная команда агентства Instinct сняла обзорные видео на них, где закадровый голос разбирает детали и забавные моменты», — говорится в релизе.

В первой серии роликов актер и амбассадор Почта Банка Александр Паль рассказывает о главном преимуществе кредитной карты «Элемент 120» — четырехмесячном беспроцентном периоде, который позволяет покупать желаемое сразу, не выплачивая проценты. Второе видео — о том, как получать больше бонусов по любимым программам лояльности, используя всего лишь одну карту «Марки». Каждая деталь ролика — принт на кроссовках, позиция ног, огонек в кармане и прочее — скрывает за собой идею, о которой расскажут в обзорном ролике.

«Главная ценность Почта Банка — его клиенты. Мы разрабатываем для них не только интересные и выгодные продукты, но и яркие рекламные кампании. Среди наших клиентов много активных пользователей социальных сетей, предпочитающих оригинальный и запоминающийся контент. Уверена, они оценят наш «свежий» подход в рекламе. Здесь есть все: юмор, мемы, ассоциации, Паль в замедленной съемке и даже скрытый Сергей Гармаш — вы по-новому посмотрите на наши продуктовые ролики», — отметила вице-президент, директор по маркетингу и общественным связям Почта Банка Евгения Ленская.