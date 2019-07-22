Банк «Восточный» разослал потенциальным интересантам предложение о покупке 59,9% акций люксембургской International Financial Technology Group (IFTG), рассказал «Коммерсанту» источник, близкий к банку, и подтвердил другой источник, близкий к акционерам. Акции появились на балансе банка в результате замены кредита в размере 2,5 млрд рублей, выданного «Восточным» «Первому коллекторскому бюро» (ПКБ).

Стоимость пакета IFTG — ключевой аспект уголовного дела против сотрудников Baring Vostok. По версии следствия, они совершили мошенничество, заменив долг подконтрольного Baring Vostok ПКБ в размере 2,5 млрд рублей на 59,9% акций IFTG стоимостью 600 тыс. рублей.

Сам банк оценивал эти бумаги в 3 млрд рублей, аудиторская компания KPMG Luxembourg оценила пакет в 2,34 млрд рублей. В прошлом году российские оценщики определили, что стоимость бумаг составляет 3,07–3,59 млрд рублей. Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви в суде предлагал продать эти акции дороже чем за 2,5 млрд рублей, чтобы закрыть уголовное дело.

Продажу акций IFTG должен утвердить совет директоров банка, говорит собеседник издания. Сейчас совет директоров банка «Восточный» подконтролен группе акционеров во главе с Артемом Аветисяном, которая в результате победы над Baring Vostok в российском суде недавно стала основным акционером банка.

По мнению экспертов, если покупатель найдется, Аветисян вряд ли будет препятствовать сделке, поскольку банк нуждается в капитале, а продажа бумаг позволит распустить по ним резервы. Сейчас первоочередной задачей для банка является восстановление норматива достаточности базового капитала (Н1.1) до уровня выше 5,125%. Если банк не сделает это в ближайшее время, то ему придется списать субординированные кредиты.

Впрочем, даже если бумаги будут проданы дороже 2,5 млрд рублей, то это обстоятельство вряд ли окажет существенное влияние на уголовное дело, считают юристы. Если следствие усмотрит в сделке аффилированность покупателя с продавцом, то это может еще и ухудшить позиции Baring Vostok, потому что это будет интерпретировано как манипуляция доказательствами.

В банке «Восточный» опровергли продажу акций International Financial Technology Group. «Банк «Восточный» не ведет каких-либо переговоров о продаже акций IFTG. Слухи и домыслы банк не комментирует», — заявили Банки.ру в пресс-службе «Восточного».