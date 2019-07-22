Агентство по страхованию вкладов подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении двух бывших руководящих сотрудников Арксбанка к субсидиарной ответственности по обязательствам кредитной организации в общем размере более 37,595 млрд рублей. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщается на сайте АСВ.

Ответчиками по иску, поданному 18 июля, указаны Дина Пахомова и Александр Герасименко. Оба они входили в правление банка, при этом Пахомова занимала пост председателя правления. Также она была членом совета директоров кредитной организации.

АСВ осуществляет процедуру конкурсного производства в Арксбанке. В ходе проверки обстоятельств его банкротства агентство установило, что в период с 1 июля 2014 года по дату отзыва лицензии (19 июля 2016-го) неправомерными действиями либо бездействием контролирующих лиц банку был причинен ущерб. Это произошло «в результате привлечения от вкладчиков денежных средств без отражения в бухгалтерском учете, замещения векселей кредитных организаций задолженностью компаний, не ведущих реальной хозяйственной деятельности, безвозмездного выбытия из собственности банка ценных бумаг», поясняется в сообщении АСВ. Кроме того, руководители банка не принимали предусмотренных законом мер по предупреждению его банкротства.

Напомним, вскоре после отзыва лицензии у Арксбанка стало известно, что его руководство осуществляло внесистемный учет принимаемых банком вкладов и фальсифицировало данные о величине его реальных обязательств перед физическими лицами. Уточнялось, что Арксбанк с помощью специального программного обеспечения спрятал от регулятора 35 млрд рублей забалансовых вкладов. Позже АСВ восстановило учетную информацию по вкладам.



Помимо этого Центробанк в конце 2016 года уведомлял, что Арксбанк перевел в иностранный депозитарий, связь с которым временной администрации установить не удалось, высоколиквидные ценные бумаги на сумму 4,5 млрд рублей. Также банк произвел зачет обязательств перед одним из кредиторов на сумму более 0,6 млрд рублей путем передачи ему векселей финансово устойчивых кредитных организаций, а также мену аналогичных векселей на сумму порядка 0,3 млрд рублей на векселя организаций, имеющих признаки фирм-однодневок.