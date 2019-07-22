Центральный банк России стал владельцем 99,9% долей Московского Индустриального Банка, о санации которого было объявлено ранее. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Ранее ЦБ собирался докапитализировать МИнБанк на 128,7 млрд рублей.

«18 июля 2019 года между ЦБ и МИнБанком был подписан договор о приобретении дополнительного выпуска акций на эту сумму. В результате сделки Банк России стал владельцем МИнБанка», — говорится в сообщении.

В ближайшее время также будет утверждена стратегия развития МИнБанка на два года.