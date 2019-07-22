Правительство разрешило размещать на счетах находящегося в процессе санации банка «Пересвет» средства ФФОМС, Пенсионного фонда и социального страхования от несчастных случаев на производстве в депозитах. Соответствующее распоряжение подписано председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым и опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Определить, что на банковских депозитах в акционерном коммерческом банке «Пересвет» могут размещаться: …средства страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, поступившие в течение финансового года в Пенсионный фонд Российской Федерации, при условии соответствия акционерного коммерческого банка «Пересвет» требованиям, установленным абзацем первым пункта восемь Правил инвестирования средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии…» — говорится в документе.

На депозитах «Пересвета» также разрешили размещать временно свободные средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) и резерв средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Размещение средств на депозитах будет проводиться на условиях соответствия банка требованиям правил инвестирования.

В апреле 2017 года стало известно, что среди держателей ценных бумаг санируемого банка «Пересвет» были более десяти негосударственных пенсионных фондов. Они инвестировали в эти бумаги порядка 15 млрд рублей пенсионных средств россиян. Номинальный объем всех выпусков рублевых облигаций «Пересвета», по данным Сbonds, составлял 35,6 млрд рублей. НПФ выкупили почти 40% этих бумаг. Фонды группы «Будущее», согласно данным отчетности по МСФО, вложили в облигации «Пересвета» 3,1 млрд рублей.

