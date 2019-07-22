Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг банка «Уралсиб» на уровне «ВВВ-(RU)», прогноз — «стабильный».

Как поясняется в релизе АКРА , кредитный рейтинг банка обусловлен адекватной оценкой его достаточности капитала, слабым риск-профилем и адекватной позицией по фондированию и ликвидности, что соотносится со статусом банка (с ноября 2015 года «Уралсиб» проходит процедуру финансового оздоровления), при удовлетворительной оценке бизнес-профиля.

В агентстве отмечают, что стратегия «Уралсиба» направлена на восстановление рыночных позиций при одновременном повышении эффективности деятельности, которая пока находится на среднем уровне. Универсальный характер деятельности банка определяет высокую диверсификацию его операционного дохода, который, однако, в течение последних пяти лет был нестабильным. На оценку качества корпоративного управления позитивно влияет осуществляемый Банком России и Агентством по страхованию вкладов контроль за «Уралсибом» как за санируемой кредитной организацией.

Адекватная оценка запаса финансовой устойчивости банка по капиталу обусловлена приемлемым уровнем достаточности капитала по национальным стандартам. Значение показателя Tier 1, согласно неаудированным расчетам банка, находилось на высоком уровне. Основное отличие между показателем Tier 1 и нормативом Н1.2 заключается в том, что при расчете Tier 1 учитывается доход от первоначального признания займов, полученных от АСВ (90,5 млрд рублей), что благоприятно отразилось на уровне достаточности капитала «Уралсиба» через рост его нераспределенной прибыли. Генерация банком капитала по итогам 2016—2018 годов оценивается как приемлемая.

Низкая оценка риск-профиля «Уралсиба» обусловлена повышенным уровнем проблемных и потенциально проблемных кредитов — 16,6% портфеля, в том числе просрочка со сроком от 90 дней составляет 8,6%. Вместе с тем концентрация выданных кредитов на десяти крупнейших группах заемщиков и на высокорискованных отраслях оценивается как умеренная.



Адекватный буфер ликвидности банка обусловлен в первую очередь размещением средств, привлеченных от АСВ в рамках санации, в высоколиквидные государственные облигации, в связи с чем профицит краткосрочной ликвидности в базовом сценарии составил 60 млрд рублей, а в стрессовом — образовался невысокий дефицит в размере 2,1% обязательств. Профиль фондирования оценивается как сбалансированный.